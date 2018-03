Manchester United de Mourinho derrota Swansea de Carvalhal

Com este resultado, o United recuperou o segundo lugar da Premier League, temporariamente cedido ao Liverpool, vencedor em Londres do Crystal Palace (2-1), ao início da tarde.

Na luta pelo segundo lugar, os red devils chegam aos 68 pontos, mais dois do que Liverpool, que conta ainda com mais um jogo disputado.

Ainda este sábado, o Everton recebe o Manchester City, destacado comandante, com 81 pontos neste momento.

Não chegou praticamente a haver incerteza em Old Trafford, com a equipa da casa a inaugurar o marcador aos cinco minutos, golo do belga Lukaku, a passe do chileno Alexis Sánchez. Aos 20 minutos, a contagem passou para 2-0, agora com Sánchez a finalizar.

A partir desse momento, o United abrandou um pouco, mas o jogo continuou a ter um só sentido e nunca os pupilos de Carvalhal deram a ideia de que poderiam inverter o destino do encontro.

Outro português em destaque na ronda foi João Mário, que abriu a goleada (3-0) do West Ham sobre o Southampton, o clube de Cédric Soares.

João Mário marcou aos 13, antes do 'bis' do austríaco Arnautovic, aos 17 e 45+4, numa vitória que permite aos hammers subir a 14.º, com 33 pontos, agora imediatamente à frente do Swansea, 15.º com 31.

Também este sábado, o Burnley superou o lanterna-vermelha West Bromwich, no terreno deste, por 2-1, e o Leicester impõs-se ao Brighton, por 2-0.

O Newcastle recebeu e venceu o Huddersfield, com 1-0 no final, e Watford e Bournemouth equilibraram-se, com 2-2 no final.

Além do Everton-Manchester City de hoje, disputam-se no domingo o Chelsea-Tottenham o Arsenal-Stoke City.



Lusa