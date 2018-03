Marselha vence e consolida terceiro lugar da liga francesa

Com o português Rolando em campo, o Marselha adiantou-se no marcador aos 36 minutos, por Valere Germain, mas consentiu o empate aos 73 minutos, por intermédio do sul-coreano Kwon Chang-hoon.

Aos 88 minutos, no entanto, o argentino Lucas Ocampos voltou a colocar o Marselha em vantagem e o francês Dimitri Payet ampliou a vantagem através da conversão de uma grande penalidade aos 90+5.

O Marselha soma assim 62 pontos, menos quatro do que o Mónaco de Leonardo Jardim, segundo, e a distantes 22 pontos do primeiro classificado da liga francesa de futebol, o Paris Saint-Germain.



Lusa