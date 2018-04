Atlético de Madrid vence Deportivo e consolida segundo lugar

Um golo do francês Gameiro, de grande penalidade aos 34 minutos, bastou para os 'colchoneros' vencerem antes da receção ao Sporting, na quinta-feira, na primeira mão dos quartos de final da Liga Europa, com a equipa de Madrid a aproximar-se do primeiro lugar.



Depois do empate do FC Barcelona em casa do Sevilha (2-2), no sábado, o Atlético reduziu para nove os pontos a diferença, tendo quatro pontos de vantagem para o Real Madrid, que serão seu adversário na próxima jornada.



Já o 'Depor' continua em dificuldades na tabela, sem ter vencido qualquer jogo em 2018 e há 15 jornadas sem ganhar, o que deixa o emblema da Corunha no 20.º posto, com 20 pontos, oito abaixo da 'linha de água'.



Perante as muitas ausências, o treinador argentino Diego Simeone convocou cinco jogadores do plantel da equipa B e dos juniores, fazendo face aos castigos de Vitolo e do francês Griezmann, além das lesões de Juanfran, do brasileiro Filipe Luís, do croata Vrsaljko e do uruguaio Giménez.



Apesar de o Deportivo, com Luisinho no 'onze', ter criado mais oportunidades, em particular por Lucas Pérez, que aproveitou a inclusão no 'onze' do jovem Carlos Isaac, foi Gameiro a apontar o único golo do encontro, cobrando um penálti após falta sobre Saúl Ñíguez.

No segundo tempo, o 'Atleti' continuou a exibição 'quanto baste', com Diego Costa, que chegou tocado da seleção espanhola e só foi utilizado como suplente, a ficar perto do golo aos 66 minutos, numa segunda parte com poucas oportunidades de golo, confirmando o nono triunfo no campeonato por 1-0.



Antes, o Villarreal foi surpreendido em casa do Málaga, que venceu por 1-0 graças a um golo de penálti de Gonzalo Castro (37), resultado que, ainda assim, não foi suficiente para sair do último lugar, com apenas 17 pontos, a 11 dos lugares de permanência.



Do lado do 'submarino amarelo', o desaire significa que o empate do Sevilha foi desaproveitado, com o Villarreal no quinto posto com 47 pontos, mais um que os sevilhanos.



Num dia de poucos golos na Liga espanhola, um tento de Rodrigo (62) deu a vitória ao Valência na deslocação ao terreno do Leganés, com a formação de Marcelino, que contou com Rúben Vezo e Gonçalo Guedes no 'onze', a chegar aos 62 pontos no quarto lugar, a um do Real Madrid e a cinco do Atlético.



No primeiro jogo do dia, Espanyol e Alavés empataram sem golos, um resultado que também se verificou no Eibar-Real Sociedad, em dois encontros entre clubes já 'tranquilos'.

