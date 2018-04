FC Porto perde liderança para o Benfica

Nathan (10') e Maurides (70') fizeram os golos do triunfo dos azuis do Restelo.

Com esta derrota, o FC Porto continua com 70 pontos, menos um que o Benfica e mais cinco que o Sporting. Já o Belenenses sobe ao 11.º lugar, com 32 pontos.

Na próxima jornada, os azuis e brancos recebem o Desportivo das Aves (domingo às 18h00), enquanto a equipa de Belém joga em Chaves (domingo às 16h00).