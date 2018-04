Buffon deixa mensagem a Casillas pelo milésimo jogo do espanhol

"Quero dar-te muitos parabéns porque deves estar verdadeiramente feliz, deves estar orgulhoso por teres atingido tal número", disse o internacional italiano, de 40 anos, em vídeo publicado no Twitter dos dragões.

Casillas chegou ao milésimo encontro, numa carreira que começou em 1999, no jogo de segunda-feira em que o FC Porto foi derrotado pelo Belenenses (2-0), no Estádio do Restelo, e perdeu a liderança na I Liga para o Benfica.

No vídeo, o italiano começa por dizer que é 'Gigi' Buffon, e, em jeito de brincadeira, faz referências às rugas e à idade de ambos, embora Casillas, com 36, seja mais novo.

"Ao fim, a verdadeira juventude é a que temos dentro, é a que temos no nosso espírito, que carregamos durante a vida, dou-te ainda muitos parabéns, estimo-te muito e aproveita o teu milésimo jogo", referiu Buffon.

Iker Casillas e Gigi Buffon nunca esconderam a enorme admiração que têm um pelo outro, demonstrada cada vez que se defrontam e pelas inúmeras mensagens, de elogios e felicitações, deixadas nas redes sociais.



Lusa