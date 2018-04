FC Porto regressa aos treinos com Marega mais perto do regresso

Um dia após a perda da liderança do campeonato para o Benfica, os dragões regressaram aos treinos, com o avançado maliano a estar, de acordo com o FC Porto, mais perto de recuperar da rutura muscular na perna direita, sofrida frente ao Sporting, no início de março.

O mexicano Jesus Corona é o outro nome no boletim clínico do FC Porto, com o extremo a fazer tratamento e trabalho de ginásio.

Fora do primeiro treino de preparação para a receção ao Desportivo das Aves, no domingo, ficou também André André, depois de ter sido pai.

Na quarta-feira, os dragões voltam a treinar no Olival, às 11:00.



Lusa