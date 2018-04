Ronaldo é o primeiro jogador a marcar em 10 jogos consecutivos da Champions

Em Turim, no embate com a Juventus, o avançado luso deu vantagem ao Real Madrid logo aos três minutos e bisou aos 64. Ronaldo manteve assim a série de jogos seguidos a marcar na Champions, tornando-se no primeiro futebolista a alcançar a dezena.

Ronaldo superou a marca de nove jogos que pertencia ao holandês Ruud van Nistelrooy, em 2003, com a camisola do Manchester United.

Lusa