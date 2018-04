"Obra de arte", imprensa italiana rendida ao golo de Ronaldo

"Magia", "Outro planeta" e "Fenómeno" são algumas das palavras destacadas nas capas dos jornais desportivos e generalistas italianos, que se rendem a um Cristiano Ronaldo que foi "o protagonista absoluto com um duplo espetacular e uma assistência", segundo a agência espanhola EFE.





A imprensa desportiva italiana também sublinha a ovação que os adeptos presentes no estádio da Juventus dedicaram a Cristiano Ronaldo depois daquela jogada e as palavras do capitão da equipa italiana, Gianluigi Buffon, que comparou o português com o brasileiro Pelé (Edson Arantes do Nascimento) e o argentino Diego Maradona.

O jornal "La Gazzetta dello Sport" saiu para as bancas hoje com um "CR WOW" escrito na primeira página para destacar que "a Juventus foi ultrapassada pelo Real e por um marciano", referindo-se a Ronaldo, que já leva 14 golos nesta Liga dos Campeões e que marcou nos nove jogos disputados.



"Um anjo contra os humanos" escreve o jornal nas suas páginas, sublinhando igualmente a gratidão demonstrada pelo português após a ovação do estádio da Juventus.



O jornal de Turim "Tuttosport" aposta num "Outro Planeta" na capa e faz uma comparação entre Cristiano Ronaldo e o argentino Paulo Dybala, que foi expulso por dupla repreensão dois minutos depois de o português marcar o 2-0.



"A comparação entre Cristiano e Dybala tem sido implacável", disse o jornal, que publica na capa uma foto do pontapé de bicicleta do portugueses e outra, mais distante, com o argentino depois de receber o cartão vermelho.



O grande desempenho da estrela do Real Madrid também tem papel de destaque nos jornais gerais, como o "La Repubblica", que optou pela palavra "magia", ou o "Corriere della Sera", que definiu o português como um "fenómeno".

Lusa