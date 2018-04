Bruno de Carvalho assegura que Jorge Jesus vai continuar no Sporting

O presidente dos leões desmentiu assim rumores segundo os quais o clube estaria a ponderar a contratação de um novo treinador para a próxima época, e qualificou Jorge Jesus como um grande treinador.

"Um projeto é mais do que um jogo ou um resultado, é uma filosofia e um caminho a percorrer. Claro que queremos ganhar tudo e ser campeões, mas um projeto não se interrompe por causa de um jogo ou um resultado", afirmou Bruno de Carvalho, reiterando que o clube "está feliz por manter Jesus".

Apesar dos leões terem ficado praticamente afastados do título após a derrota em Braga para o campeonato, continuam com aspirações na Taça de Portugal e na Liga Europa, para a qual defrontam esta quinta-feira o Atlético Madrid, na primeira mão dos quartos de final.

O presidente leonino comparou o técnico luso a Diego Simeone, seu homólogo do Atlético Madrid, e defendeu que ambos são "dois dos melhores que há".

Sobre o jogo de hoje, no Wanda Metropolitan, Bruno de Carvalho espera que seja "um exemplo de jogo limpo para contrastar com os tempos atuais de muita violência" e confia em transformar a eliminatória numa homenagem a Fernando Peyroteo, um dos símbolos do Sporting da década de 40 e que marcou 541 golos em 345 jogos.

De resto, o Atlético Madrid foi a equipa convidada para o jogo de despedida de Peyroteo, altura em que as relações entre os dois clubes começaram a esfriar, segundo Bruno de Carvalho.

"Foi a partir daí que começaram a surgir problemas entre os dois clubes, razão pela qual queremos fazer uma homenagem a este grande jogador dando um exemplo de 'fair-play' e pondo fim à violência entre os adeptos dos dois clubes", concluiu o presidente dos 'verde e brancos'.

Lusa