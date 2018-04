Edinho promete Vitória de Setúbal a "discutir o resultado" com o Benfica

Em conferência de imprensa, o melhor marcador do conjunto setubalense, com 10 golos (nove no campeonato e um na Taça da Liga), promete uma equipa com postura ambiciosa para roubar pontos as 'águias'.

"Sabemos a responsabilidade que temos neste jogo e que vamos defrontar uma grande equipa, o tetracampeão nacional. Estamos totalmente focados, respeitamos o Benfica, mas não nos esquecemos que jogamos em casa perante os nossos adeptos que, certamente, estarão presentes em força. Vamos lutar e discutir o resultado", assegurou.

Questionado sobre a estratégia a colocar em prática para travar o atual líder da prova, Edinho não abre o jogo, salientando a importância de manter o foco no que a sua equipa tem de fazer.

"Durante a semana pensamos no Benfica e na qualidade que tem, mas não estamos preocupados em como vamos pará-los, mas de que forma poderemos ultrapassá-los. É nesse sentido que trabalhamos esta semana com todo o afinco", avisou.

O facto de ter pela frente Jardel, defesa que não pode ver cartão amarelo sob pena de falhar o jogo com o FC Porto na jornada seguinte, é desvalorizado pelo atacante de 35 anos, que prefere valorizar o coletivo dos 'encarnados'.

"O Benfica é um todo e já provou que é uma equipa fortíssima com jogadores de grande qualidade. Estamos focados em fazer o nosso jogo e colocar em prática o que treinamos durante a semana para podermos obter um bom resultado", referiu.

Edinho não poupa elogios ao avançado benfiquista Jonas, melhor marcador do campeonato com 33 golos.

"O Jonas é um jogador de elevada qualidade e créditos firmados. Temos que ter atenção a ele, mas, não nos esquecemos, que para poder finalizar tem de ter uma equipa toda a trabalhar para ele. Não nos podemos focar só nele. Também temos as nossas armas e já demonstrámos que temos a capacidade de ganhar em qualquer estádio", alertou.

O último êxito dos sadinos aconteceu na última jornada, no reduto do Desportivo das Aves (vitória por 4-1). Edinho marcou os quatro golos do Vitória de Setúbal, mas o avançado diz que nada mudou depois desse jogo.

"Os quatro golos marcados dão-me confiança, mas são passado. Resta-me continuar a trabalhar para prolongar o bom momento e continuar a fazer golos", disse.

O defesa Patrick Vieira, o médio João Teixeira (ambos impedidos de jogar por estarem cedido pelo Benfica aos sadinos) e o avançado Yannick Djaló (recupera de lesão) estão impedidos de dar o contributo à equipa de José Couceiro.

O Vitória de Setúbal, 13.º classificado, com 28 pontos, recebe, no sábado, às 20:30, o Benfica, primeiro, com 71, no jogo da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que vai decorrer no Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Lusa