FIFPro pede suspensão do CSKA Sófia por salários em atraso

Em comunicado, o Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) explicou que as verbas em atraso remontam a 2015 e ascendem a mais de um milhão de euros, sendo que entre os sete futebolistas estão os jogadores lusos Bernardo Tengarrinha, Nilson Barros e Serginho.

O clube búlgaro, atual segundo classificado do campeonato, "não cumpriu com as regras decretadas pelos tribunais", que exigiam "o cumprimento das suas obrigações contratuais", pelo que a FIFPro pede à UEFA que suspenda o emblema da capital num eventual apuramento para as competições europeias, até que as verbas sejam regularizadas.

Além dos portugueses, também o holandês Civard Sprockel, o argentino Guido di Vanni, o espanhol Stephen Sunday e o francês Younes Bengelloun têm verbas em falta, num caso resolvido em 2015 pela Câmara de Resolução de Litígios da FIFA (DRC), e pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAS), no caso de Tengarrinha e Nilson.

Os três atletas portugueses em questão alinharam pelo clube na temporada 2012/13.

Na presente temporada, representam o clube, recordista de campeonatos búlgaros (31), três jogadores portugueses: Rúben Pinto, Tiago Rodrigues e Ukra.

