Peseiro quer Vitória de Guimarães a dar uma "imagem melhor" para vencer Rio Ave

Com seis jogos para o final da I Liga, quatro deles em casa, os vitorianos ocupam o 10.º lugar, com 33 pontos, a dez da formação vila-condense, que está precisamente no quinto posto - objetivo mínimo dos vimaranenses para esta época -, e José Peseiro realçou que, apesar de querer vencer todos os desafios, está mais focado "jogo a jogo", desejando que a equipa melhore na sexta-feira.

" [Queremos] vencer o jogo. Temos de dar uma imagem melhor do que demos até agora. Já melhorámos. Estou satisfeito com o que fizemos nos últimos dois jogos [Desportivo das Aves e Benfica] . Queremos fazer um bom jogo. É essa a responsabilidade de um profissional que defende as cores do Vitória", disse, na conferência de antevisão ao jogo marcado para as 20:30, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Para obter o segundo triunfo desde que assumiu o comando dos minhotos, em 28 de fevereiro -- tem uma vitória, um empate e duas derrotas -, Peseiro realçou que o Vitória precisa não só de ser forte em "termos ofensivos", mas também "defensivos".

O Vitória de Guimarães é a segunda defesa mais batida da I Liga (51 golos sofridos), apesar das melhorias que tem registado.

"Estamos melhor quer na defesa da baliza, quer na transição defensiva, quer no equilíbrio da equipa quando está em ataque. Eu farto-me de repetir que prefiro o 5-4 ao 1-0, mas, neste momento, prefiro 1-0, pela forma como permite vitórias com menos golos e apelar à confiança", observou.

O treinador destacou ainda que o Vitória de Guimarães vai jogar novamente no seu estádio, onde amealhou a maior parte dos pontos - 23 dos 33 somados - e tende a assumir mais o jogo, face a um Rio Ave que somou 14 pontos fora até agora, mas que é, na sua perspetiva, "valoroso", com uma "ideia de jogo mais consolidada" do que a do seu grupo.

"Termos noção do valor do adversário, não só pela classificação que tem e pelos pontos que tem até a mais relativamente ao Vitória. É uma equipa que tem uma ideia de jogo muito consolidada, muito treinada desde o início da época. Sabemos das suas potencialidades e também de algumas coisas menos boas", comentou.

Para defrontar a equipa treinada por Miguel Cardoso, José Peseiro revelou que já vai poder contar com o guarda-redes Douglas e com o médio Hurtado, que falharam o duelo com o Benfica (derrota por 2-0) por castigo, e com o avançado Rafael Martins, que, após uma fratura no nariz, falhou o jogo da Luz, no qual os vitorianos jogaram sem ponta de lança, também por "estratégia".

O Vitória de Guimarães, 10.º classificado, com 33 pontos, recebe, na sexta-feira, às 20:30, o Rio Ave, quinto, com 43, no jogo de abertura da 29.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, que vai decorrer no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

Lusa