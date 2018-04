Scolari diz que Cristiano Ronaldo "está predestinado" a fazer grandes golos

Na terça-feira, na visita do Real Madrid à Juventus (3-0), Cristiano Ronaldo marcou dois golos e assistiu no terceiro, mas o segundo golo do internacional luso foi considerado pela imprensa uma "obra de arte", levando a inúmeras reações no mundo do futebol.

De acordo com a medição do jornal espanhol Marca, o capitão da seleção portuguesa desferiu o remate a 2,38 metros de altura, tendo ficado paralelo ao relvado a 1,41 metros de altura. Já o remate terá saído para a baliza a cerca de 72 quilómetros/hora.

O selecionador, que foi campeão do mundo em 2002 pelo Brasil, esteve presente na Bilbau Internacional Football Sumit II (BIFS'2018), e não deixou de comentar a mais recente proeza de Ronaldo.

"Cristiano faz golos dentro da área, do lado de fora, com a cabeça, com o pé esquerdo e com o pé direito", referiu o técnico.

O treinador brasileiro disse ainda que ao falar de Cristiano é "habitual falar em golos" e acrescentou que o jogador do Real Madrid "faz tudo o que os treinadores lhe dizem e tudo o que a parte cientifica exige".

"Depois vai para casa e faz mais um pouco por iniciativa própria. É diferente dos outros jogadores", acrescentou Scolari.

Para finalizar, Scolari, disse que "tudo o que se imaginar que Cristiano pode fazer, ele prepara-o na sua vida privada", pois é "obcecado" por futebol e está focado na sua carreira.

O selecionador, que levou Portugal ao vice-título europeu em 2004, numa final perdida para a Grécia, mostrou-se feliz por ser "um convidado neste evento em Bilbau" para falar sobre o Mundial 2018 na Rússia, apenas dois meses antes do início da prova.

Lusa