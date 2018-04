Abel Ferreira quer Sporting de Braga "com os pés bem assentes no chão"

Os minhotos 'colaram-se' ao Sporting [apenas menos um ponto] depois de vencerem os 'leões' na última jornada (1-0), e estão a seis do segundo lugar (FC Porto) e a sete do líder Benfica pelo que, matematicamente, o título é uma hipótese.

Confrontado com essa possibilidade, Abel Ferreira frisou que o objetivo traçado no início da época é ficar nos quatro primeiros lugares e sublinhou a importância de a equipa manter-se focada.

"Vamos pôr os pés bem assentes no chão e falar da realidade: o Braga está em quarto lugar e realidade ainda maior é o jogo de amanhã [sábado] ", referiu.

Abel Ferreira disse não controlar os resultados dos jogos entre os três 'grandes' que ainda vão ter lugar -- com o Benfica a receber o FC Porto (30.ª jornada) e a visitar o Sporting (33.ª) -, que o Sporting de Braga pode aproveitar.

"O que controlamos é o jogo com o Feirense. Sabemos o que o Benfica passou lá, marcou dois golos em transição e se o Tiago Silva não fosse expulso não sabíamos o que se ia passar. Esperamos um cenário de grande dificuldade", anteviu.

Abel Ferreira quer alcançar a oitava vitória consecutiva na I Liga, mas espera um jogo "em que o adversário vai querer ganhar mais do que nunca: vimos as dificuldades que os 'grandes' tiveram no seu reduto. Vamos ter que igualar os valores da humildade e agressividade do Feirense", justificou.

Questionado sobre se, dados os muitos elogios à equipa pelo excelente campeonato que está a fazer, o seu maior inimigo possa ser um certo deslumbramento, Abel Ferreira referiu que um dos segredos da equipa "tem sido o equilíbrio".

"As mesmas pessoas que nos elogiam agora são as que nos puseram fora [das contas do campeonato] depois do jogo do Marselha. Um dos nossos segredos tem sido o equilíbrio, o próximo jogo começa do zero, é preciso estar alerta e concentrado, respeitar os adversários e continuar a fazer o que temos feito, com um grande espírito de equipa e de entreajuda", disse.

Abel Ferreira confirmou a baixa de Raúl Silva, por lesão, e revelou que Lukic vai estrear-se e fazer dupla com Bruno Viana no eixo defensivo.

O treinador deixou elogios ao central brasileiro que marcou o golo decisivo da vitória sobre o Sporting, na última jornada (1-0).

"O caráter e a personalidade deste jogador ficaram bem vincados nesse jogo, indo aos seus limites e sendo recompensado pelo golo graças à sua superação e espírito de sacrifício", destacou o treinador.

O Sporting de Braga, quarto classificado, com 64 pontos, e o Feirense, 17.º e penúltimo, com 23, defrontam-se no sábado, às 18:15, no Estádio Marcolino de Castro, em Santa Maria da Feira.



Lusa