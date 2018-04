Assessores fiscais de Ronaldo interrogados em Madrid

Os assessores fiscais de Cristiano Ronaldo, arguidos no caso de fraude fiscal do jogador português, foram esta sexta-feira de manhã ao tribunal de Pozuelo de Alárcon, em Madrid, para um interrogatório levado a cabo pela juíza Mónica Gómez Ferrer, que está prestes a tomar uma decisão acerca do caso.

Segundo o jornal desportivo "AS", é possível que os assessores fiscais de Cristiano Ronaldo sejam responsabilizados criminalmente, não como autores do crime, mas como participantes, cooperadores ou cúmplices necessários. Isto é, serão culpabilizados todos aqueles que beneficiaram com a fraude, bem como, aqueles que a conduziram ou cooperaram nas operações fiscais.

O Fisco espanhol quer agora que o jogador se declare culpado, pagando uma multa de 29 milhões de euros para reduzir a pena de prisão para menos de 24 meses.

No entanto, o jornal espanhol avança com os cenários que podem surgir depois deste interrogatório. O caso pode ser arquivado - sendo que este é o cenário menos provável -, o tribunal pode enviar o caso para o Tribunal Provincial de Madrid para este tomar uma decisão e, por último, pode ser pedida uma prova oral ao jogador português.

Neste último caso, a possibilidade de acordo de conformidade será quase impossível e, por isso, Ronaldo correria o risco de perder em julgamento. Isto poderia resultar numa multa de mais de 30 milhões de euros e num pedido de prisão entre oito a dez anos.