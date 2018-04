Internacional do FC Porto Danilo Pereira teve alta e já se encontra em casa

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões', para além de Danilo, o maliano Marega, submetido a treino condicionado e trabalho de ginásio, e o mexicano Corona, apenas a trabalho de ginásio, continuam no boletim clínico portista.

Afastados da liderança da I Liga com a derrota frente ao Belenenses (2-0), no Restelo, o FC Porto prossegue no Olival, em Vila Nova de Gaia, a preparação da receção de domingo ao Desportivo das Aves (18:00), da 29.ª jornada.

O plantel portista volta a treinar pelas 11:00 de sábado, novamente no Olival, à porta fechada. A partir das 12:30, em conferência de imprensa, o treinador Sérgio Conceição fará a antevisão do jogo FC Porto-Desportivo das Aves.

O FC Porto entra em campo a seguir ao Benfica, que passou a liderar a I Liga, com mais um ponto, e que no sábado visita o Vitória de Setúbal (20:30), no Estádio do Bonfim.



Lusa