Os 19 jogadores que vão ser suspensos por Bruno de Carvalho

A mensagem partilhada na conta oficial de Instagram do guarda-redes Rui Patrício foi surgindo nas redes sociais de vários jogadores do Sporting, entre eles: William Carvalho, Bruno Fernandes, Battaglia, Piccini, Palhinha, Coates, Acuña, Gelson, Podence, Bruno César, Montero, Bryan Ruiz, Rúben Ribeiro, Rafael Leão, Doumbia, Wendel, Fábio Coentrão e Ristovski.

Após o comunicado conjunto nas redes sociais, o presidente do Sporting anunciou que vai suspender todos os jogadores que partilharam a publicação feita por Rui Patrício, em nome do plantel. São já 19 os jogadores que partilharam a publicação.

A publicação terá entretanto sido apagada da conta do presidente do Sporting no Facebook. No entanto ainda não há uma decisão oficial sobre as suspensões uma vez que não foi apresentado nenhum requerimento pelo presidente do clube de Alvalade, como explica o repórter da SIC Gonçalo Azevedo Ferreira.

O Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF) manifestou esta sexta-feira "total solidariedade" com o plantel do Sporting.

"O Sindicato dos Jogadores manifesta total solidariedade com o plantel do Sporting CP, lamentando que, depois da iniciativa promovida a pedido dos capitães de equipa no início da semana, e após apelar a que os dirigentes resolvam internamente, e não no espaço público, os problemas existentes com os seus jogadores, tal apelo não tenha sido acolhido pelo Presidente do Sporting CP", pode ler-se em comunicado hoje divulgado pelo SJFP.

Para o jogo de domingo com o Paços de Ferreira, o Sporting deverá utilizar jogadores da equipa B.