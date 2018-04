Árbitro Luís Godinho no Vitória de Setúbal-Benfica

Luís Godinho terá como árbitros assistentes José Braga e Valter Rufo, e o vídeoárbitro (VAR) será Hugo Miguel.

No estádio do Bonfim encontram-se o líder do campeonato, o Benfica, e o 13.º classificado, o Vitória de Setúbal, numa partida com início marcado para as 20:30.



Em outras nomeações do Conselho de arbitragem da FPF, divulgadas hoje, Fábio Veríssimo (AF Leiria) estará no Tondela-Portimonense (16:00), Luís Ferreira (AF Braga) no Estoril-Marítimo (16:00), e João Capela (AF Lisboa) no Feirense-Sporting de Braga (18:15).

Lusa