Bayern Munique campeão alemão pela sexta vez consecutiva

No terreno do 11.º classificado da prova, um autogolo de Niklas Sule, aos 18 minutos, deu vantagem ao Augsburgo e deixou o Bayern com a possibilidade de ter que adiar os festejos do hexacampeonato, mas o francês Corentin Tolisso, aos 32, e o colombiano James Rodríguez, aos 38, deram a volta ao marcador ainda durante a primeira parte.

Na segunda metade da partida, o holandês Arjen Robben, aos 62 minutos, e Sandro Wagner, aos 87, confirmaram a goleada da equipa de Jupp Heynckes, antigo treinador do Benfica, que levou os bávaros à 28.ª Bundesliga da sua história e reforçou o recorde de títulos seguidos.

O Bayern Munique passou a contar com 72 pontos, mais 20 que o Schalke 04, segundo classificado, que ficou sem qualquer possibilidade matemática de chegar ao primeiro lugar.

Os 'holofotes' da Bundesliga viram-se agora para os lugares de acesso à Liga dos Campeões e Liga Europa, com Borussia Moenchengladbach, oitavo posicionado, ainda a ter alguma esperança, após vencer na receção ao Hertha Berlim, por 2-1.

O belga Thorgan Hazard, irmão do 'outro' Hazard do Chelsea, entrou no arranque da segunda parte e fez os dois golos da formação caseira, aos 75 e 79 minutos, anulando a vantagem dos forasteiros, que marcaram pelo veterano costa-marfinense Kalou, aos 40.

O Borussia Moenchengladbach colocou-se provisoriamente a cinco pontos dos lugares de acesso à Liga Europa, enquanto a formação de Berlim segue no tranquilo 10.º lugar.

Num duelo entre penúltimo e antepenúltimo classificados, Colónia e Mainz empataram a uma bola e continuaram em 'maus lençóis', já que o Wolfsburgo foi vencer por 2-0 ao campo do Friburgo e abandonou a zona de descida. Didavi fez os dois golos dos forasteiros.



