Benfica reforça liderança do campeonato com vitória no Bonfim

Jiménez, que entrou no 'onze' no lugar do brasileiro Jonas, que se lesionou no aquecimento, também marcou o primeiro golo dos 'encarnados', aos 28 minutos, restabelecendo, então, a igualdade, após o tento inaugural de Costinha, aos três.

Na classificação, os tetracampeões em título, que somaram a nona vitória consecutiva, passaram a somar 74 pontos, mais quatro do que o segundo classificado, o FC Porto, que recebe no domingo o Desportivo das Aves e na próxima ronda visita o Estádio da Luz.