Chelsea empata e fica ainda mais longe da Champions

Em Stamford Bridge, o defesa espanhol Azpilicueta deu vantagem aos 'blues', aos 39 minutos, mas os 'hammers' refizeram a igualdade na segunda parte, aos 73, pelo mexicano Chicharito, que tinha entrado em campo instantes antes.

Do lado do West Ham, o médio português João Mário foi titular e acabou substituído aos 85 minutos.

Com este resultado, o Chelsea ficou no quinto posto a 10 pontos do Tottenham, que ocupa o quarto lugar, o último que dá acesso à 'Champions'.

Por seu lado, o West Ham segue no 14.º posto, seis pontos acima da zona de despromoção.



Lusa