FC Porto tenta recolocar-se a um ponto do Benfica, Sporting joga em convulsão

Os 'azuis e brancos', que em casa só cederam dois pontos, na receção ao tetracampeão em título Benfica (0-0), perderam por 2-0 na última ronda, no Restelo, com o Belenenses, num desaire que lhes custou uma liderança que ostentavam quase desde o início.

Por seu lado, o Desportivo das Aves, que perdeu os últimos três jogos, chega ao Dragão necessitado de pontos para fugir aos últimos lugares, sendo que só soma mais um ponto do que o Feirense e dois face ao lanterna-vermelha Estoril Praia.

Um 'post' após o 0-2 no reduto do Atlético de Madrid, para a Liga Europa, provocou uma reação pública dos jogadores do Sporting e a resposta do líder foi dizer que os jogadores, apelidados de "meninos mimados', estavam todos suspensos.Uma reunião de última hora terá pacificado, pelo menos para fora, o conflito entre presidente e jogadores, já que, em conferência de imprensa, o treinador Jorge Jesus disse que não havia suspensos e os melhores jogariam.

Ainda assim, é grande a expectativa para tudo o que vai acontecer em Alvalade, onde o Sporting pode ganhar folga na luta pelo terceiro lugar, depois do empate a dois golos cedido pelo Sporting de Braga no reduto do Feirense.No outro encontro do dia, entre duas equipas relativamente tranquilas na tabela, o Desportivo de Chaves recebe o Belenenses.



Programa da 29.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 06 abr:

Vitória de Guimarães -- Rio Ave, 3-0

- Sábado, 07 abr:

Tondela -- Portimonense, 2-2

Estoril Praia -- Marítimo, 1-1

eirense -- Sporting de Braga, 2-2

Vitória de Setúbal -- Benfica, 1-2

- Domingo, 08 abr:

Desportivo de Chaves -- Belenenses, 16:00 (Sport TV)

FC Porto -- Desportivo das Aves, 18:00 (Sport TV)

Sporting -- Paços de Ferreira, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 09 abr:

Moreirense -- Boavista, 20:00 (Sport TV)

Com Lusa