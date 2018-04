Miguel Oliveira terceiro classificado no Grande Prémio da Argentina

Miguel Oliveira, que tinha sido quinto no Qatar, partiu do sétimo lugar da grelha e chegou a ser segundo, para acabar pela 10.ª vez no pódio, atrás do italiano Mattia Pasini (Kalex), que venceu, e do espanhol Xavi Vierge (Kalex), segundo.

Na classificação do campeonato, Miguel Oliveira segue no quinto lugar, com 27 pontos, contra 38 do líder Pasini, 33 do italiano Lorenzo Baldassarri (Kalex), 32 do também transalpino Francesco Bagnaia (Kalex) e 28 de Vierge.



Lusa