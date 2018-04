Benfica apresenta queixas contra FC Porto e oficial de ligação aos adeptos portistas

O Benfica justificou as denúncias com base em "graves declarações proferidas em três publicações injuriosas no Facebook de Fernando Saúl", após a vitória dos 'encarnados' sobre o Vitória de Setúbal (2-1), as quais, segundo a equipa lisboeta, incitam "ao ódio e uso da violência".

O anúncio do líder da I Liga, que vai também apresentar queixas no Instituto Português do Desporto e Juventude, surge a menos de uma semana do jogo com o FC Porto, segundo classificado, com menos um ponto, da 30.ª jornada da prova, marcado para domingo, no Estádio da Luz, em Lisboa.

"Acresce que estas declarações são ainda mais inaceitáveis e inapropriadas vindas de quem tem a responsabilidade e as funções de participar nas reuniões conjuntas de organização de jogos", lamentou o Benfica, em nota à comunicação social.

Lusa