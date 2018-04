Marega e Corona condicionados no arranque da preparação do clássico

De acordo com a nota publicada no sítio dos 'dragões' na Internet, Danilo, operado há quatro dias ao tendão de Aquiles da perna esquerda, realizou tratamento, enquanto o maliano Moussa Marega e o mexicano Jesús Corona voltaram a treinar de forma condicionada e ainda fizeram trabalho de ginásio.

O FC Porto, que no domingo venceu o Desportivo das Aves, por 2-0, no Dragão, cumpre na terça-feira um dia de folga, após o que regressa ao trabalho na quarta-feira, pelas 11:00 no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão à porta fechada.

A formação portista desloca-se no domingo a casa do líder Benfica, que soma mais um ponto do que os 'dragões', em jogo da 30.ª jornada, marcado para as 18:00.



Lusa