Liga, clubes e órgãos de comunicação criam grupo de trabalho para harmonizar relações

Na sede da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), num debate com a presença do presidente do organismo, Pedro Proença, e de elementos de clubes da I Liga, entre os quais FC Porto e Benfica, e da II, foram apresentadas reclamações, tanto dos órgãos de comunicação social como dos clubes, nomeadamente a falta de condições de trabalho para os jornalistas nos estádios e a excessiva cobertura dos três clubes 'grandes'.

"Todos tinham reclamações e apresentaram-nas, e em conjunto percebemos que podemos fazer muito melhor. Isto foi o momento zero de discussões que vão continuar. Temos já data marcada para setembro para a criação de um grupo de trabalho em que o futebol profissional estará disponível para fazer cedências aos órgãos de comunicação social e os órgãos de comunicação social terão que também fazer cedências ao futebol profissional", afirmou no final a diretora Sónia Carneiro, diretora executiva da LPFP.

Das questões apontadas no debate subordinado ao tema 'Futebol e Media', Sónia Carneiro salientou a falta de condições de trabalho dos jornalistas nos estádios e a necessidade de "criação de mais conteúdos positivos sobre futebol".

"Estamos todos disponíveis para que esses conteúdos possam existir a muito curto prazo, em que os verdadeiros protagonistas possam ter uma intervenção maior na comunicação social. Claro que, ao mesmo tempo, temos reclamações de vários clubes, que se queixam de não ter mediatismo e queriam ter, de não terem a presença dos jornalistas. Há reclamações quer das sociedades desportivas, quer dos órgãos de comunicação social. Vamos tentar encontrar um equilíbrio", disse ainda.

A presidente do Sindicato dos jornalistas, Sofia Branco, que já havia denunciado hostilidade contra jornalistas que cobrem eventos desportivos, reclamando mais segurança, condições de trabalho e acesso às fontes, mostrou-se satisfeita com a conclusão desta reunião.

"Foi uma interessante reflexão e está um canal aberto de diálogo e um grupo de trabalho que vai juntar os vários clubes, órgãos de comunicação e também haverá outro grupo que vai estudar todas as questões da Comunicação Social, que pretende assegurar maior segurança dos jornalistas nos estádios, melhores condições de trabalho e melhorar o acesso às fontes", concluiu.

Lusa