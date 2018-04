Mundialito de futebol de praia de 2018 realiza-se na Costa de Caparica

A equipa lusa, a segunda com mais títulos conquistados, com cinco triunfos, vai defrontar no areal da Costa de Caparica as congéneres de Espanha, México e Japão, entre 15 e 17 de junho.

O Brasil, que venceu Portugal na final da última edição, por 6-4, na praia de Carcavelos, é o recordista de títulos do Mundialito, que se realiza desde 1994, com 14 troféus conquistados.



Lusa