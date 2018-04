Guardiola acusado de conduta imprópria pela UEFA

A UEFA revelou que Guardiola foi acusado de conduta imprópria no encontro que os 'citizens' perderam por 2-1, depois da derrota por 3-0 em Liverpool.

Os detalhes da "conduta imprópria" não foram especificados, mas as imagens televisivas mostram o treinador espanhol, sentado nas bancadas, aparentemente em contacto com o treinador-adjunto no banco do City.

Guardiola foi expulso depois de o árbitro espanhol Mateu Lahoz apitar para o intervalo, por protestar com a invalidação de um golo, que seria o 2-0 para a sua equipa.

A UEFA informa que o painel disciplinar vai deliberar sobre o caso em 31 de maio.

Lusa