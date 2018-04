Presidente do Sporting retira processos disciplinares aos jogadores

A bola está agora do lado dos jogadores. Ao que a SIC apurou, o plantel foi informado esta quarta-feira da intenção do presidente do Sporting

de retirar os processos disciplinares instaurados após o jogo com o Atlético e Madrid.

Na reunião com os jogadores estiveram presentes o team manager André Geraldes, mandatado por Bruno de Carvalho, e o treinador, Jorge Jesus.

O dossier está a ser analisado pelas partes e um entendimento deve chegar nas próximas horas.

A intenção é deixar para trás a crise na relação entre jogadores e presidente e concentrar esforços nos objetivos até final da temporada.