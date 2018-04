Real Madrid e Bayern defendem vantagens frente a Juventus e Sevilha na Champions

Bicampeão europeu, o Real Madrid recebe a 'Juve' depois de ter vencido a primeira mão dos quartos de final no terreno do campeão italiano (3-0), com dois golos de Cristiano Ronaldo.

Autor dos dois primeiros golos em Turim, o segundo dos quais de pontapé de bicicleta, o avançado internacional português fez ainda a assistência para o terceiro, da autoria de Marcelo, e deixou os bicampeões europeus bem encaminhados para a oitava presença seguida nas meias-finais.

Em Munique, o Bayern, já com o sexto título consecutivo de campeão da Alemanha, defende uma vantagem menos confortável, após o triunfo por 2-1 em Espanha, mas parte como favorito para marcar presença entre os últimos quatro, depois de ter ficado pelos quartos de final na época anterior.

Na terça-feira, Liverpool e Roma qualificaram-se para as meias-finais, deixando pelo caminho Manchester City e Barcelona, respetivamente.

Com Lusa