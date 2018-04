A terra treme quando o FC Barcelona marca

A terra treme mais quando os adeptos saltam em conjunto nas bancadas.

Existe um claro pico nos resultados e, segundo a BBC, o registo que melhor captura a ideia é a reviravolta história do Barcelona frente ao Paris Saint-Germain, na edição anterior da Liga Dos Campeões, a 8 de março de 2017. A equipa catalã venceu no último minuto por 6-1, recuperando da desvantagem de 0-4 que trazia do encontro da primeira mão.

ICTJA-CSIC

Na imagem, é possível ver o pico de cada golo, tanto do FC Barcelona, como do Paris Saint-Germain. Sendo que, o maior pico observa-se quando o catalão Sergi Roberto marca o último golo que permite ao Barça seguir em frente na Liga dos Campeões.

Os resultados do estudo, realizado por uma equipa de cientistas do Instituto de Ciências da Terra Jaume Aumera da Catalunha, foram debatidos na Assembleia Europeia de Geociência, em Viena, na Áustria.