Salah faz história ao ser designado melhor jogador do mês na Liga inglesa por três vezes

Salah concretizou seis golos em quatro jogos durante o mês passado, e juntou o troféu aos que já tinha conquistando em novembro de 2017 e fevereiro, superando a concorrência, constituída por Son Heung-min (Tottenham), Romelu Lukaku (Manchester United), David Silva (Manchester City), Cenk Tosun (Everton) e Chris Wood (Burnley).

"Ganhar este prémio outra vez é fantástico. No mês passado alcançámos resultados muito bons e isso é o mais importante", observou Salah, de 25 anos, que, já em abril, foi um elemento-chave na qualificação do Liverpool para as meias-finais da Liga dos Campeões.



Lusa