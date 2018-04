Desportivo das Aves vence e deixa Feirense na última posição

Com este triunfo, selado com o golo do avançado guineense Mama Baldé, aos seis minutos, o Desportivo das Aves, que somou o segundo triunfo consecutivo, depois da vitória caseira frente ao Portimonense, por 3-0, subiu ao 13.º lugar, com os mesmos 28 pontos de Paços de Ferreira, Vitória de Setúbal e Moreirense, estes últimos com menos um jogo.

Já a formação de Santa Maria da Feira, que tinha vencido na jornada passada em casa o Boavista, por 3-0, caiu uma posição, para o 18.º e último lugar, com 24 pontos, trocando de posição com o Estoril Praia, que venceu por 1-0 no terreno do Portimonense.



Lusa