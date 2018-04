Golo tardio de Platiny dá empate ao Desportivo de Chaves com o Bavista

No Estádio do Bessa, no Porto, o Boavista, que esteve a perder, após um golo de Davidson (11 minutos), operou a reviravolta e chegou ao 3-1, com tentos de Carraça (25 minutos) e Renato Santos (42 e 77), mas nos últimos minutos consentiu o empate ao Chaves, que marcou por intermédio de Stephen Eustáquio (80) e Platiny (89).

O resultado mantém Boavista e Desportivo de Chaves em sétimo e oitavo, respetivamente, ambos com 38 pontos, mas agora com as posições ameaçadas pelo Vitória de Guimarães, que hoje recebe o Vitória de Setúbal.



Lusa