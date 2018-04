Rui Vitória inclui Eliseu na lista de 20 convocados para o clássico

A entrada do internacional português, de 34 anos, é mesmo a única alteração face à anterior convocatória dos 'encarnados' e serve para precaver algum problema físico do espanhol Grimaldo, que treinou com limitações durante a semana.

Paralelamente, a nota da lista de convocados publicada no site oficial do clube da Luz confirmou também a inclusão do avançado Jonas, tal como Rui Vitória havia anunciado na conferência de imprensa.

O goleador brasileiro saiu lesionado no aquecimento do jogo da 28.ª jornada com o Vitória de Setúbal (2-1) e trabalhou condicionado nos últimos dias.

O Benfica, primeiro classificado, com 74 pontos, recebe este domingo, às 18:00, o FC Porto, segundo, com 73, numa partida da 30ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, marcada para o Estádio da Luz.

Lista dos 20 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Bruno Varela.

- Defesas: Grimaldo, Luisão, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.

- Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Cervi, Rafa, Diogo Gonçalves e João Carvalho.

- Avançados: Raúl, Jonas e Seferovic.



