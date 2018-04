Wolverhampton e Nuno Espírito Santo promovidos à Liga inglesa mesmo sem jogar

O Fulham, que sofreu o golo do empate aos 90+6 minutos, manteve-se no terceiro lugar da prova, agora a 10 pontos do líder Wolverhampton, mas só poderá conquistar nove nas últimas três jornadas, além de a equipa orientada por Espírito Santo ter menos um jogo realizado.

Apesar de não poder chegar ao primeiro lugar -- que o Wolverhampton poderá também confirmar definitivamente muito em breve -, o Fulham ainda pode ser promovido à Premier League, pela via do segundo lugar, que é ocupado pelo Cardiff, com mais um ponto e menos uma partida disputada.



Lusa