Bruno de Carvalho não vai ao estádio do Restelo "porque não quer"

No entanto, na quinta-feira também não esteve no estádio para o desafio entre o Sporting e o Atlético de Madrid, em que, apesar da vitória por 1-0, os leões falharam o apuramento para as meias-finais da Liga Europa.

O Presidente do Sporting anunciou ainda que também vai faltar ao jogo com o Boavista, a contar para o campeonato, que acontece no próximo domingo, porque, segundo diz "espera estar em Saragoça a ganhar a UEFA Futsal Cup."