Frederico Morais termina em 25º na etapa de Margaret River do circuito mundial de surf

No sexto 'heat' da segunda ronda, Frederico Morais, 11.º do 'ranking' mundial, conquistou 9,17 pontos (4,5 e 4,67), contra os 12,73 (6,33 e 6,40) do substituto do australiano Mick Fanning no circuito, que ocupava o 26.º da hierarquia.

Com este resultado, o pior do ano, 'Kikas' repete o arranque de 2017, quando também foi 13.º na Gold Coast, quinto em Bells Beach e 25.º em Margaret River.

O período de espera do Margaret River Pro prolonga-se até 22 de abril.

Após os três campeonatos na Austrália, o circuito vai regressar entre 11 e 20 de maio, com o Oi Rio Pro, no Rio de Janeiro, no Brasil, onde 'Kikas' foi 13.º no seu ano de estreia.

Lusa