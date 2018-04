Herlings vence GP de Portugal e soma quarta vitória no Mundial de motocrosse

No campeonato, Herlings consolidou a liderança somando agora 241 pontos, com 16 pontos de vantagem para o campeão do mundo e seu companheiro de equipa, o italiano Antonio Cairoli, que ficou em segundo nas duas corridas.

O francês Romain Febvre (Yamaha), com 169 pontos, subiu do quarto para o terceiro lugar por troca com Clement Desalle (Kawasaky). O piloto belga não teve uma etapa muito positiva pois só terminou uma das corridas.

Em MX2, a vitória no Grande Prémio de Portugal foi para o espanhol Jorge Prado (KTM), que venceu as duas corridas da categoria, sem contestação, e garantiu a primeira vitória da temporada.

Na segunda posição ficou o dinamarquês Thomas Kjer Olsen (Husqvarna), que terminou em quarto e segundo as duas mangas realizadas, com o australiano Jed Beaton (Kawasaky) a fechar o pódio.

Com esta vitória, Prado reduziu a diferença de pontos para o seu colega de equipa o lituano Pauls Jonass, que mantém a liderança do Mundial, agora com 216 pontos, mais 14 do que o espanhol.

Quanto aos portugueses, o destaque vai para Paulo Alberto (Yamaha) que ficou na 23.ª posição, somando dois pontos, fruto do 19.º lugar conseguido na primeira corrida em MXGP, e para Joana Gonçalves que terminou em 16.º lugar o GP de Portugal na divisão feminina (WMX). A piloto transmontana foi 23.ª na primeira corrida e 13.ª na segunda corrida, em que somou oito pontos.

A próxima prova do Mundial, agendada para 01 de maio, é o Grande Prémio da Rússia.



