Treinador do Rio Ave assume luta pelo quinto lugar do campeonato

Durante a antevisão ao jogo com o Tondela, da 30.ª jornada do campeonato, que se realiza esta segunda-feira, o técnico dos vila-condense considerou que "não se pode pedir menos aos jogadores que lutem por algo que está ao seu alcance".

"Se me perguntarem se o Rio Ave vai lutar pelo quinto lugar, é óbvio que tenho que dizer que sim. Desde a primeira jornada da segunda volta que ascendemos ao quinto lugar e, desde então, temos mantido esse lugar", disse Miguel Cardoso.

O técnico lembrou, ainda assim, que "não é um dado adquirido que o quinto lugar dê acesso à Liga Europa", vincando, por isso, que nunca falou, nem falará, numa luta pelas competições europeias.

Miguel Cardoso reconheceu que ambicionar chegar ao quarto lugar da competição "é muito difícil", mas vincou que o grupo que lidera "vai lutar com todas as forças e competências para levar as suas capacidades ao extremo".

"Temos de nos preocupar com aquilo que podemos fazer. Se, desde janeiro, estamos nesta posição, porque não continuar a lutar por ela. Vai ser difícil, pois há uma igualdade muito grande entre a qualidade das equipas que lutam pelos lugares a seguir aos quatro primeiros, mas temos de ser ambiciosos", assumiu.

Para dar sequência a esse objetivo, a formação de Vila do Conde vai tentar retomar o trilho das vitórias nesta partida frente ao Tondela, depois de ter perdido na última jornada, em Guimarães, por 3-0.

"Temos de estar no máximo da nossa competência, muito atentos, muito ambiciosos. Será um jogo 'de último minuto', isto é que vai ser disputado até ao fim", antecipou Miguel Cardoso.

O técnico da formação da foz do Ave falou num "adversário competente" e que "já não carrega o peso dos pontos com em outras alturas".

"Temos de ter um foco no que podemos fazer, gerir o jogo no nosso plano, e controlar as mais valias do adversário. Creio que estão reunidas as condições para ser um jogo muito interessante", completou Miguel Cardoso.

Tal como habitualmente, o treinador do Rio Ave não vai divulgar a lista de convocados para este desafio, mas, sem lesões nem castigos, tem o grupo na máxima força.

O Rio Ave, quinto classificado com 43 pontos, recebe esta o Tondela, 12.º com 31, na segunda-feira, a partir das 20:00.