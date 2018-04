Bayern goleia Leverkusen nas meias-finais da Taça e sonha com nova tripla

Depois de em 2013, na altura igualmente comandados por Jupp Heynckes, os bávaros terem conquistado Liga dos Campeões, campeonato e taça, o feito pode repetir-se em 2018, já que, além da conquista do campeonato, a equipa apurou-se hoje para a final da Taça, tendo ainda a possibilidade de disputar a final da 'Champions', prova na qual disputa as meias-finais com o Real Madrid, atual bicampeão.

Num encontro emotivo e recheado de golos, o Bayern Munique, que disputou a sua nona meia-final consecutiva da Taça da Alemanha, chegou cedo à vantagem de dois golos, depois do 'bis' de Lewandowski, aos três e nove minutos.

A equipa de Leverkusen relançou a eliminatória aos 16 minutos, quando Lars Bender saltou mais alto do que a defesa contrária e marcou de cabeça, tendo o Bayer então disposto de várias situações para igualar na primeira parte, mas encontrou pela frente um Ulreich em grande forma.

O suplente de Neuer continuou a negar o golo ao Leverkusen no arranque da segunda metade, nomeadamente aos 50 e 52 minutos, e foi praticamente na resposta ao segundo lance que os bávaros 'mataram' a eliminatória, com o primeiro dos três golos de Thomas Muller.

No espaço de 11 minutos, o Bayern desbaratou por completo a defesa contrária, tendo Thiago Alcântara ampliado para 4-1, aos 61, Muller 'bisou', aos 63, antes de Bailey ter ainda reduzido para o Bayer, aos 72, e Muller completado o seu 'hat trick', aos 78.

Na final, agendada para 19 de maio, o Bayern Munique vai defrontar o vencedor da outra meia-final, a disputar na quarta-feira entre o Schalke 04 e o Eintracht Frankfurt.

Lusa