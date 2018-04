PSP lembra que Sporting-FC Porto é de risco elevado

Em nota à imprensa, a PSP diz que se espera no Estádio José Alvalade uma lotação de cerca de 40.000 espetadores, num 'clássico' de risco elevado que mobilizará várias equipas do Comando Metropolitano de Lisboa.

"Efetivos da Divisão Policial da área, Divisão de Trânsito, Unidade Metropolitana de Informações Desportivas, Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Prevenção e Reação Imediata e conta com o reforço da Unidade Especial de Polícia", refere a PSP, sem indicar, como habitual, o número de agentes destacados.

A PSP realça que a principal missão é a de "garantir a segurança de pessoas e bens", quer no interior, como no exterior e imediações do estádio, e prevenir quaisquer alterações de ordem pública, nomeadamente em relação a "rivalidades entre grupos organizados de adeptos".

Para o jogo, as autoridades apelam a que os adeptos se desloquem em transportes públicos com antecedência em relação à hora de jogo (20:30) e que evitem transportar malas ou mochilas para dentro do estádio.

Na quarta-feira, Sporting e FC Porto tentam qualificar-se para a final da Taça de Portugal no estádio do Jamor, com os 'dragões' a defenderem em Alvalade o 1-0 alcançado na primeira mão, graças a um golo do brasileiro Tiquinho Soares.

Lusa