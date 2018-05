Rummenigge confiante na vitória do Bayern frente ao Real Madrid

"Se alguém pode vencer o Real Madrid neste momento, é o Bayern. Temos de manter o foco até quarta-feira e preparar bem o jogo, mas dado o nosso atual momento se alguém consegue vencê-los, somos nós", disse Rummenigge, a menos de uma semana da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, em Munique.

Os bávaros atravessam um bom momento depois de derrotarem, em casa, o Leverkusen por 6-2, vitória que lhes permitiu passar à final da Taça da Alemanha."Foi uma grande demonstração da qualidade da nossa equipa.

Os nossos adeptos estão muito entusiasmados e a equipa tem claramente todos os recursos para conseguir aquilo que deseja", acrescentou o dirigente alemão.

Com o 28º título nacional garantido e com a passagem para a final da Taça da Alemanha, que se joga em 19 de maio, o clube alemão tem como objetivo vencer a Liga dos Campeões de modo a igualar o feito de 2013, também com Jupp Heynckes no comando da equipa, de conquistar três títulos numa só temporada.

Em 2017 o Bayern defrontou os 'merengues' nos quartos de final da liga 'milionária', vencendo por 2-1 em Munique, mas acabando por perder a eliminatória em Madrid, por 4-2, com três golos do português Cristiano Ronaldo.

As duas equipas vão disputar as meias finais da Liga dos Campeões em 25 de abril, na Allianz Arena, e em 01 de maio, no Santiago Bernabéu, em Madrid.

Lusa