Sporting e FC Porto por um lugar na final da Taça de Portugal

Na conferência de antevisão ao jogo com o FC Porto, Jorge Jesus fez questão de responder aos jornalistas sobre as mais recentes declarações de Bruno de Carvalho. O treinador do Sporting disse que o seu principal objetivo é proteger os jogadores.

