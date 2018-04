Atlético de Madrid cai no País Basco, Bétis e Levante vencem nos descontos

A Real Sociedad justificou plenamente os três pontos e inaugurou o marcador aos 27 minutos, pelo internacional brasileiro Willian, tendo o triunfo sido consolidado na ponta final da partida com mais dois golos, numa altura em que o Atlético tentava chegar ao empate, obtidos por Juanmi, aos 80 e 90+2 minutos.

Com esta derrota, o Atlético de Madrid manteve o segundo lugar com 71 pontos, mas ficou com o Real Madrid, que nesta jornada empatou no Santiago Bernabéu com o Leganés a um golo, à distância de três pontos, e praticamente 'atirou a toalha ao chão' ao que concerne na luta pelo título, numa ronda em que o líder FC Barcelona empatou 2-2 na deslocação à Corunha para defrontar o Deportivo, detendo agora 12 pontos de vantagem para o Atlético,l a cinco jornadas do fim.

Noutro jogo hoje realizado para a liga espanhola, o Girona quebrou uma série de quatro jogos consecutivos sem vencer (três derrotas e um empate), ao vencer por 2-1 no terreno do Alavés, reposicionando-se na luta pelos lugares europeus.

A equipa catalã esteve a vencer por 2-0, com golos do médio Aleix Garcia e do avançado ururguaio Christian Stuani, aos 59 e 86 minutos, respetivamente, este último de penálti, só cedendo o golo de honra aos 90, pelo médio Tomas Pina.

Com este triunfo, o Girona subiu ao oitavo lugar com 47 pontos, a um apenas do Sevilha, em sétimo, e a quatro do sexto, que dá acesso à Liga Europa, ocupado pelo Villarreal.

Os dois jogos que encerraram a 33.ª jornada têm em comum o facto de as equipas da casa, Bétis e Levante, terem alcançado a vitória já em período de compensações frente a Las Palmas e a Málaga, penúltimo e último classificados, respetivamente.

O Bétis marcou o golo do triunfo aos 90+4 minutos, pelo jovem dominicano Firpo Júnior, o que lhe permitiu consolidar o quinto lugar com 55 pontos, mais quatro do que o Villarreal, que é sexto, e mais sete do que o rival da mesma cidade, o Sevilha, que é sétimo, lugar que não dá acesso às competições europeias.

O Levante chegou à vitória apenas aos 90+3 minutos, pelo jovem avançado ganês Emmanuel Boateng, que alinhou durante uma época pelo Rio Ave e três épocas pelo Moreirense, antes de se transferir para a formação espanhola.

Um golo muito importante para o Levante, 17.º classificado, na luta pela manutenção, visto que passou a somar 32 pontos, mais cinco do que a primeira equipa abaixo da 'linha de água', o Deportivo da Corunha.

