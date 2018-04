Corpo do atleta encontrado na cidade sul-africana de Port Elizabeth

A porta-voz da polícia, Priscilla Naidu, revelou que o corpo de David Bellet-Brissaud, que vivia no Gabão, foi encontrado numa área do porto da cidade, "com um pneu preso ao tornozelo com uma corda".



A descoberta do corpo foi possível após terem sido visionadas novas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância na zona portuária de Port Elizabeth.



A polícia tem a tese de que David Bellet-Brisaud, de 48 anos, se suicidou.



O atleta estava hospedado conjuntamente com a mulher num hotel de Port Elizabeth, tendo deixado a unidade na noite de 12 para 13 de abril, sem documentos nem telemóvel.



Uma câmara de videovigilância captou o francês a sair do hotel e a dirigir-se para outra artéria.



A mulher deu pela falta dele mais tarde, durante a madrugada de sábado.



A família chegou a oferecer uma recompensa de 12.000 rands (800 euros) por toda a informação que conduzisse a polícia sul-africana a descobrir o paradeiro do atleta amador de triatlo, inscrito na prova que decorreu no domingo.

Lusa