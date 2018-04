Cristiano Ronaldo terá usado paraísos fiscais para gerir negócios com hotéis 

Ronaldo está a ser investigado no âmbito de outro caso, por alegada fraude fiscal em Espanha. As autoridades acusam o avançado do Real Madrid de prejudicar o fisco espanhol em 14 milhões e 700 mil euros e acreditam que Ronaldo terá utilizado paraísos fiscais para ocultar os rendimentos dos direitos de imagem.



Nas próximas semanas será decidido se o internacional português vai ser julgado neste caso.