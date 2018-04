Jonas em dúvida para a deslocação ao Estoril

O avançado encarnado falhou os últimos dois jogos para o campeonato por causa duma lombalgia.

A equipa tetracampeã nacional tem margem de erro nula, depois de ter perdido a liderança no último jogo com o FC Porto. No sábado, Rui Vitória faz o jogo número 150 como treinador do Benfica.

O encontro começa às 20:30 no Estádio António Coimbra da Mota.