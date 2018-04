Paulo Gonçalves termina Merzouga Rally no 12.º lugar

Paulo Gonçalves fechou em 10.º a derradeira tirada e acabou o rali no 12.º lugar, com António Maio (Yamaha) a terminar no 28.º lugar da geral, após ser 24.º no último dia.

Mais abaixo, Luís Correia (Yamaha) foi 65.º na classificação final, tendo terminado em 11.º a última etapa, caracterizada pela partida geral.

Na categoria de 'buggies' (SSV), e depois do abandono de Rúben Faria (Can-Am), que liderava a classificação até ser forçado a abandonar na quarta etapa, o vencedor foi o brasileiro Bruno Varela (Can-Am).

André Villas-Boas (Can-Am) foi sétimo na etapa, fechando em 14.º da geral, um lugar acima de Bruno Martins (Can-Am), que foi 10.º no último día.

Lusa