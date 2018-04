Sporting de Braga procura alcançar o Sporting no 3º lugar da I Liga

A equipa minhota, que já não poderá ser incomodada no quarto lugar, tem menos três pontos do que o Sporting - motivado pela recente qualificação para a final da Taça de Portugal - e procura colocar os 'leões' sob pressão para o jogo de domingo, com o Boavista.

O Marítimo, sexto classificado, em igualdade pontual com o Rio Ave, procura distanciar-se dos vilacondenses e ganhar vantagem na conquista do quinto lugar, que poderá dar acesso à Liga Europa da próxima época, caso o Sporting vença o Desportivo das Aves na final da Taça de Portugal.

O FC Porto, afastado na quarta-feira pelos 'leões' nas meias-finais da Taça, defende na segunda-feira a liderança da prova, reconquistada há quatro dias em casa do tetracampeão Benfica, ao receber o Vitória de Setúbal, 14.º posicionado, no jogo de encerramento da ronda.

A equipa portuense, que venceu por 1-0 no Estádio da Luz, graças a um golo marcado pelo médio mexicano Herrera, aos 90 minutos, detém dois pontos de vantagem sobre o rival lisboeta, que se desloca no sábado ao recinto do Estoril Praia, penúltimo classificado.

Calendário da 31.ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 20 abr:

Sporting de Braga - Marítimo, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 21 abr:

Paços de Ferreira - Belenenses, 16:00 (Sport TV)

Feirense - Vitória de Guimarães, 18:15 (Sport TV)

Estoril Praia - Benfica, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 22 abr:

Desportivo de Chaves - Portimonense,16:00 (Sport TV)

Tondela - Desportivo das Aves, 16:00 (Sport TV)

Moreirense - Rio Ave, 18:00 (Sport TV)

Sporting - Boavista, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 23 abr:

FC Porto - Vitória de Setúbal, 20:00

Lusa